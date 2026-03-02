Haberler

Akıncılar Belediye Başkanı, Kayseri Valisi'ne Fahri Hemşehrilik Beratı Verdi

Akıncılar Belediye Başkanı, Kayseri Valisi'ne Fahri Hemşehrilik Beratı Verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti. İftar programında gerçekleşen törende Sevinç, Çiçek'in Akıncılar'a katkılarını vurguladı. Vali Çiçek, bu onurdan dolayı teşekkür ederek Akıncılar'ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Sivas'ın Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, daha önce ilçede kaymakam olarak görev yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e fahri hemşehrilik beratı takdim etti.

Kayseri Sivaslı Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programında Sevinç, belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda verilen fahri hemşehrilik beratını Çiçek'e verdi.

Vali Çiçek, Akıncılar'da görev yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirterek, fahri hemşerilik beratından dolayı teşekkür etti.

Çiçek, Akıncılar'ın her zaman gönlünde özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Sevinç ise Çiçek'in kaymakamlık döneminde Akıncılar'a önemli katkılar sunduğunu anlatarak, "Sayın valimizin Akıncılar'a olan ilgisi ve desteği her zaman devam etmiştir. Kendisine ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Kazım Perçin
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

ABD için de işler iyiye gitmiyor: İşte 3 günde öldürülen asker sayısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Takımın yarısı yok! Galatasaray'ın Alanyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Takımın yarısı Alanya'ya karşı yok! İşte açıklanan kadro
Emekli CIA görevlisi: Amerika ve İsrail'in bu savaşı kazanması çok zor

Emekli CIA görevlisinden olay sözler: Bu savaşı kazanmamız imkansız
Böylesi 40 yılda bir görülür! Göztepe'de korkutan istatistik

Süper Lig'de herkesin imrendiği takım şubat ayında 1 gol bile atamadı
Güney Kıbrıs'ın ikinci büyük havalimanı tahliye ediliyor

AB ülkesinde kaos! İran saldırısından sonra tahliye edildi
Eşini ve iki kızını öldüren polis hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talebi

Eşini ve iki kızını öldüren polisten akılalmaz savunma
Hürmüz Boğazı'nda alarm, tanker trafiği durdu, 700'ü aşkın gemi beklemede

Dünyanın enerji damarı kesildi! Petrol fiyatları patlamaya hazır