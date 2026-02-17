Haberler

Akın Gürlek'ten Devlet Bahçeli'ye: "Şahsıma Yönelik İfade Ettiği Destek ve Temennileri İçin Teşekkür Ediyorum"

Güncelleme:
(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, grup toplantısında kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle teşekkür etti.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabınfan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında şahsıma yönelik ifade ettiği destek ve temennileri için teşekkür ediyorum. Adalet hizmeti, milletimize karşı taşıdığımız ortak bir sorumluluktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saygınlığına ve hukuk devletinin temel ilkelerine bağlı kalarak görevimizi ifa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletimizin adalet beklentisini daha da güçlendirmek için azim ve kararlılıkla çalışacağız."

Kaynak: ANKA
