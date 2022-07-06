Akhisar jandarmasının bilgi paylaşımıyla 2 ilde tarihi eser ele geçirildi MANİSA'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. MANİSA'nın Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince elde edilen bilgiler doğrultusunda Kütahya'da Roma döneminden kalma bir heykel, Kırıkkale'de el yazması bir Kur'an-ı Kerim ele geçirildi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin istihbarat çalışmasıyla, iller arasında yapılan haber bildirimleri ile 26 Haziran tarihinde Kütahya'da 1 adet Roma döneminden kalma heykel, 5 Temmuz tarihinde ise Kırıkkale'de 1 adet Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in ele geçirilmesi sağlandı. Demirören Haber Ajansı / Serkan Özdemir - Güncel Jandarma Kütahya Akhisar Roma Güncel Haberler

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