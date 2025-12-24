Haberler

Manisa'da uyuşturucu operasyonu; 5 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1.030 adet sentetik ecza hap ile birlikte birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, tutuklandı.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince 21-23 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesinde yapılan aramada toprağa gömülü 1030 adet sentetik ecza hap, 27 gram bonzai, hassas terazi ve 173,6 gram fubinaca ele geçirildi. Fubinaca'nın piyasa değerinin yaklaşık 7 milyon 770 bin 400 TL olduğu belirtildi. Operasyonda B.E. (24), S.Ç. (30), S.A. (19), P.G. (18) ve Y.D. (17), gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin Musaba'yı ikna ettiği maaş

İşte Fenerbahçe'nin yeni yıldızını ikna ettiği maaş
Beşiktaş'tan savunmaya sürpriz transfer hamlesi

Bir yıldızı daha elden gidiyor! Bu sefer de Beşiktaş'a
Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar

Galatasaray'a piyango vurdu! İstenmeyen futbolcuyu alıyorlar