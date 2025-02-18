Türkiye'ye ayak basan Zelenski'nin ilk durağı Anıtkabir oldu

Masaya oturamayan Zelenski Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da göz gözü görmeyecek, özellikle 2 günde dikkat çekildi

İstanbul'da göz gözü görmeyecek kar için 2 güne dikkat çekildi
Yenidoğan Çetesi davasında 3. duruşma! İntihar eden doktorun avukatı ile mahkeme başkanı tartıştı

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler

Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Akhisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen operasyon sonucunda uyuşturucu satışı yapan 2 şüpheli, ele geçirilen maddelerle birlikte tutuklandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

T.O. (48) ve İ.K'nin (56) evlerinde yapılan aramalarda 13,20 gram esrar, 1 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
img

Mahalleliyi çıldırtan olay! Polis ellerinden zor aldı
img

Bekar evinde cinayet! Kalbinden silahla vurarak öldürdü
img

İntihar eden doktorun avukatı konuşmak isteyince ortalık karıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sedat Peker'den MHP ve 'Türkiye'ye dönecek mi?' sorusuna yanıt

Peker'den MHP ve "Türkiye'ye dönecek mi?" sorusuna yanıt
Dursun Özbek TFF'nin tarihi teklifini reddetti

TFF'nin tarihi teklifini reddetti
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal sözler! Aileler harekete geçti

Skandal sözler için harekete geçildi
Dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni sosyal konut projesi başlıyor

Dar gelirliler için yeni sosyal konut projesi başlıyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Galatasaray ve Fenerbahçe'den aynı dakikada paylaşım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.