3 İBB şirketi mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi

3 şirket mercek altında! İmamoğlu döneminin belgeleri istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP, millete bantların arkasında hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'i küplere bindirecek çağrı
Bu acının tarifi yok! TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı

TBMM'de komisyon üyelerini hüngür hüngür ağlatan ses kaydı
Avrupa'yı karanlığa gömen kesintinin faturası hayli ağır oldu

5 saniyenin faturası ağır oldu! Bir günde yüzde 450 zam

Akhisar'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Akhisar'da Tır ile Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Onur Opçin yaşamını yitirdi. Olay, Gölmarmara-Akselendi-Beyoba Kavşağı'nda meydana geldi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Onur Opçin (23) yönetimindeki 45 HA 4498 plakalı otomobil ile Ş.K. (33) yönetimindeki 10 AKF 774 plakalı tır, Gölmarmara-Akselendi- Beyoba Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Opçin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Opçin'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü Ş.K. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.