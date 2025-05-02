İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular

Açık açık tehdit etmişlerdi! İsrail, Şam'ın kalbini vurdu
SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat

SGK'dan erken emeklilik kısıtlaması! Bu meslekleri yapanlar dikkat
ABD'den Türk kimya devine yaptırım

ABD, ünlü Türk şirketini kara listeye aldı
Drone gören Venezuelalı mahkumlardan yardım çağrısı

Kamerayı gören mahkumlar avluda bir araya gelip yardım istedi

Akhisar'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı

Akhisar'da Otobüs Kazası: 16 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi yaralandı. Yolcu otobüsü, Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

S.D'nin kullandığı 34 GAL 039 plakalı yolcu otobüsü, Medar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 16 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.