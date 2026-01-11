Haberler

Manisa'da çaya düşen 9 köpek yavrusu kurtarıldı

Manisa'da çaya düşen 9 köpek yavrusu kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gürdük Çayı'nda mahsur kalan 9 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Kurtarılan yavrular sağlık kontrolleri için ilgili birimlere teslim edildi.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde Gürdük Çayı içerisindeki küçük toprak parçası üzerinde mahsur kalan 9 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Akhisar ilçesine bağlı Bekirler Mahallesi'nde meydana geldi. Gürdük Çayı içerisinde küçük toprak parçası üzerinde köpek yavrularının mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çay yatağında mahsur kalan 9 köpek yavrusunu başarılı bir çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Kurtarılan yavru köpekler, sağlık kontrollerinin yapılması için ilgili birimlere teslim edildi. Olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Terör örgütü destekçileri Haseke'deki ABD üssüne saldırdı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Kalabalık grup ABD üssüne saldırdı
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
Levent Mercan'dan kötü haber! İşte sahalardan uzak kalacağı süre

Fenerbahçelileri yıkan haber! 1.5 ay forma giyemeyecek
Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama

Gündem olan yağmurluklarla ilgili suskunluğunu bozdu