Akhisar'da Kaçakçılık Operasyonu: 440 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, durdurulan bir araçta 440 litre etil alkol bulundu. İki kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, takibe alınan aracı durdurdu.
Araçtaki Ş.T. ve A.A. gözaltına alındı, yapılan aramada 440 litre etil alkol ele geçirildi.
Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel