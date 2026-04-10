Manisa'da elektrik direğinin devrilmesi sonucu işçi öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu söküm çalışması yapan bir işçi yaşamını yitirdi. Olay sonrası sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde elektrik direğinin devrilmesi sonucu hatta söküm çalışması yapan işçi yaşamını yitirdi.

Doğankaya Mahallesi'nde, yürütülen yenileme projesi kapsamında eskiyen elektrik direklerinin sökümü için çalışma başlatıldı. Bu esnada elektrik direği devrildi, hata söküm çalışması yapan işçi C.S. de yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir
Hobi bahçeleri ne olacak? İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat

İşte Erdoğan'ın tartışmalı düzenleme için verdiği talimat
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu

Guardiola’nın kızının elindeki telefon olay oldu
Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veriye çevrildi

Altında fırtına öncesi sessizlik! Gözler açıklanacak veride
Hasan Can Kaya’dan nişanlısına 100 bin dolarlık jest iddiası

Aşkı için servet harcadı! Fiyatı duyan şaştı
Onu daha önce böyle görmediniz! Lucescu'ya veda eden Sumudica hüngür hüngür ağladı

Lucescu'nun cenaze töreninde hüngür hüngür ağladı

Inter ve Galatasaray arasında Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Devlerin Hakan Çalhanoğlu savaşı başladı

Gözaltına alınan ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı

Ünlülerin ifadeleri ortaya çıktı! Dikkat çeken para itirafı