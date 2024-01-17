Üye Girişi
Haberler

Akhisar'da çiftçilere budama işlemleri hakkında eğitim verildi

Güncelleme:
Abone Ol

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çiftçilere budama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uygulamalı eğitim verildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, bağlarda artan Ölükol hastalığıyla mücadelede doğru budama ve ilaçlama yöntemlerinin önemini vurguladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çiftçilere budama işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Saha çalışmalarına katılan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılıç, son yıllarda bağlarda Ölükol hastalığının artış gösterdiğini söyledi.

Hastalıkla mücadelede doğru budama ve ilaçlama yöntemlerinin önemini vurgulayan Kılıç, "Bu kapsamda kış ve ilkbahar ilaçlamalarının zamanında ve doğru dozda yapılması gerekiyor. Çiftçilerimize bu konuda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ahmet Kılıç Akhisar Manisa Tarım Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title