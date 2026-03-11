Haberler

Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

Manisa'nın Akhisar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 32 yaşındaki Ömer Durmuş hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Yaralı Onur Efe'nin (29) hastanedeki tedavisi sürüyor.

Olayın ardından kaçan kardeşler E.V. (19) ile R.V. (21) polise teslim oldu. Soruşturma kapsamında kardeşlerin yanı sıra 9 kişi daha gözaltına alındı.

Ragıpbey Mahallesi'nde dün Onur Efe, kardeşi Suat Efe (24) ve Ömer Durmuş ile E.V. ve R.V. arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Suat ve Onur Efe ile Ömer Durmuş, bıçakla yaralanmıştı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Suat Efe kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Özdemir
