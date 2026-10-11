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Akhisar'da 11 ölümlü kaza anı görüntülendi, tur otobüsü geri giderken tıra çarptı

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Akhisar'da 11 ölümlü kaza anı görüntülendi, tur otobüsü geri giderken tıra çarptı Haber Videosunu İzle
Akhisar'da 11 ölümlü kaza anı görüntülendi, tur otobüsü geri giderken tıra çarptı
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Manisa Akhisar'da tur otobüsü ile tırın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 27 kişi yaralandı; kaza anına ilişkin görüntüler yayınlandı. Görüntülerde, döneceği kavşağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün otoyolda geri geri giderken arkadan gelen tıra çarptığı yer alıyor.

(MANİSA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, tur otobüsü ile tırın karıştığı, 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı. Döneceği kavşağı kaçırdığı belirtilen tur otobüsünün otoyolda geri geri giderken arkadan gelen tır ile çarpıştığı görülüyor.

Kaza bugün saat 11.11 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Bursa'dan İzmir yönüne giden tur otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kazanın ardından ortaya çıkan olay anına ait görüntülerde, tur otobüsünün otoyolda geri geri giderken arkadan gelen tıra çarptığı görülüyor.

Kaynak: ANKA
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