Akhisar Belediyesi Özel 3 Bant Bilardo Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler

Akhisar Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenen turnuvada dereceye giren yarışmacılara çeşitli ödüller takdim edilirken turnuva 1 hafta sürdü. 30 Mayıs Pazartesi günü başlayan turnuva 5 Haziran Pazar günü final müsabakaları ile son buldu.

Turnuvada toplam 50 bin liralık ödül dağıtımı yapılırken, şampiyon 20 bin lira, ikinci 10 bin lira, iki adet üçüncüye 5'er bin lira olmak üzere diğer dereceye girenlere yine çeşitli para ödülleri verildi.

Turnuva sonunda fair play ödülüne layık görülen Fırat Yiğit Aslan'a ödülünü Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilcisi Kemal Özel takdim etti. En yüksek seri 11 sayı ile Uğur Kaya'ya ödülünü Akhisarspor eski yönetiminden Mutlu Özdemir verdi. Yine en yükse ortalama ile 2.666 puan ile Uğur Kaya'ya ödülünü Sponsor firmalardan Altuğ Yemişçi takdim etti.

Yarışmada üçüncü olan Düzce bölgesinden Savaş Bulut'a ödülünü Efendi Bilardo Salonu işletmesi sahibi Hamdi Kumova, yine üçüncü olan Bursa bölgesinden Berkay Karakurt'a ödlünü sponsor firmalardan Günay Özen takdim etti. Turnuva ikincisi Uğur Kaya'ya ödlünü sponsor firmalardan Mehmet Güleç takdim ederek turnuvanın şampiyonu Bursa bölgesinden Yavuz Güngördü'ye ödülünü Akhisar Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili takdim etti. Yine şampiyon oyuncuya Takı Kuyumculuktan İbrahim Emekli özel hediyesini takdim etti. Kupa töreni ardından turnuva sona erdi.

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