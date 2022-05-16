Akhisar Belediyesi'nden engelliler haftası etkinliği - Haberler

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Akhisar Belediyesi'nden engelliler haftası etkinliği

Bültenler - Güncel
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Akhisar Belediyesi'nden engelliler haftası etkinliği

Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı etkinlik Akhisar Belediyesi Bandosunun gösterisi ile başladı

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi'nden engelliler haftası etkinliği

Akhisar'da engelli bireylerin hayata katılabilmelerini sağlamak amacıyla açtıkları merkezlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve engelli bireylerle bütünleştiklerini anlatan Belediye Başkanı Besim Dutlulu "Engelsiz bir Akhisar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi

Başkan Besim Dutlulu, "Engelliler Haftası dolayısıyla Akhisar Belediyemizce düzenlenen etkinliğe Kaymakamımız Sabit Kaya ve meclis üyelerimizle birlikte katıldık. Güzel havanın tadını hep birlikte eğlenerek çıkardık. Tüm engelli kardeşlerimin "Engelliler Haftasını" kutluyorum. Bir gün değil, her gün yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Bültenler / Güncel

Engelliler Haftası, Besim Dutlulu, Sabit Kaya, Akhisar, Güncel, Haberler

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