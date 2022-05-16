Akhisar Belediyesi'nden engelliler haftası etkinliği - Haberler

AKHİSAR, MANİSA (Bültenler) - Akhisar Belediyesi'nden engelliler haftası etkinliği

Akhisar'da engelli bireylerin hayata katılabilmelerini sağlamak amacıyla açtıkları merkezlerde çeşitli etkinlikler düzenlediklerini ve engelli bireylerle bütünleştiklerini anlatan Belediye Başkanı Besim Dutlulu "Engelsiz bir Akhisar için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi

Başkan Besim Dutlulu, "Engelliler Haftası dolayısıyla Akhisar Belediyemizce düzenlenen etkinliğe Kaymakamımız Sabit Kaya ve meclis üyelerimizle birlikte katıldık. Güzel havanın tadını hep birlikte eğlenerek çıkardık. Tüm engelli kardeşlerimin "Engelliler Haftasını" kutluyorum. Bir gün değil, her gün yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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