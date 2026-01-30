Haberler

Sandıklı'da askere gidecek gençler için program düzenlendi

Güncelleme:
Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesi'nde, askere gidecek gençler için düzenlenen uğurlama programında yemek ikramı yapıldı ve genç askerlere Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi. Belediye Başkanı Süleyman Kaynak, askerliğin kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak gençleri dualarla uğurladı.

Sandıklı ilçesine bağlı Akharım Beldesinde, askere gidecek gençler için uğurlama programı düzenlendi.

Akharım Belediye Başkanı Süleyman Kaynak'ın öncülüğünde düzenlenen programda, yemek ikramı yapıldı, genç askerlere Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak, programda yaptığı konuşmada, askerliğin Türk milleti için kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Gençleri, dualarla ve gururla asker ocağına uğurladıklarını ifade eden Kaynak, "Onlar bizlerin baş tacıdır. Rabbim yollarını açık etsin, ayaklarına taş değdirmesin. Akharım olarak her zaman gençlerimizin yanındayız." dedi.

Sandıklı Kaymakamı Selçuk Yosunkaya da gençlere hayırlı tezkereler diledi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel
