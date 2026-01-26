Asker adayları ilk vatan nöbetini beldelerindeki Bayraktepe'de tutuyor

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi Akharım beldesinde askere gidecekler, beldedeki nöbet geleneğini sürdürüyor.

Bayraktepe olarak adlandırılan dağda 2012'de parke taşlarıyla yaklaşık 100 metre kare büyüklüğünde bayrak oluşturuldu.

Üst kısmına da bayrak direği dikilerek, Türk bayrağı asıldı.

O günden bu yana her yıl asker adayları, 1 saat bayrak nöbeti tutuyor.

Nöbet sonrası düzenlenen yemek ikramına katılım sağlanıyor.

Asker adayı Yunus Doğan, gazetecilere, beldenin gelenek, görenek ve adetleri olduğunu söyledi.

Bu kapsamda bir ay önce köyde asker adaylarının davet edildiğini anlatan Doğan, "2012'de askere gidecek ağabeylerimiz bu tepeye bu bayrağı yapmışlar." dedi.