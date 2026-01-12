Haberler

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' fotoğraf oylamasına katıldı. 2025 yılına damga vuran olayların yansıtıldığı fotoğraflar arasında oylama yaparak, en beğendiği eserleri seçti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Altuğ, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmet Jihad İbrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Altuğ, "Haber" kategorisinde ise Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafını oyladı.

Altuğ, "Spor" kategorisinde Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Seyit Konyalı'nın "Desenli", "Günlük Hayat" kategorisinde İsa Terli'nin "Dolunay sefası", "Portre" kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Altuğ, AA muhabirine, 2025'in kısa özetini çekilen fotoğraflarda gördüğünü söyledi.

Fotoğrafların çok güzel olduğunu belirten Altuğ, "Anadolu Ajansının her yıl yaptığı organizasyon, bizim için önemli ve değerli. Bekliyoruz, oylama ne zaman gelecek ve seçeceğiz diye. Bütün fotoğrafçılar çok güzel fotoğraflar çekmişler. Sizler de onları çok güzel derlemişsiniz. Ben de bazı şeyleri önceleyerek seçim ve tercihlerimi yaptım. Hayırlı olsun, teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
