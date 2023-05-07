Akgöl sazlıkları flamingolarla hareketlendi

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Akgöl sazlıkları, flamingoların bölgeye gelmesiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Göçmen kuşların Türkiye'deki önemli göç yollarından biri üzerinde bulunan Akgöl sazlıkları, başta flamingolar olmak üzere birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.

Yazın sonuna kadar bölgede kalması beklenen flamingolar, gün batımındaki toplu uçuşlarıyla, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Fotoğrafçılar için nadir bölgelerden

Ereğli Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği Başkanı Tamer Gümüş, AA muhabirine, ilkbahar mevsimiyle Akgöl'ün hareketlendiğini anlattı.

Alanda çok sayıda kuş türü yaşadığını belirten Gümüş, "Burası göçmen kuşlar için büyük öneme sahip bir sazlık alan. O yüzden başta flamingo olmak üzere çeşitli kuşlara ev sahipliği yapıyor. Bizler de bazen gün doğumunda ve batımında kuşları fotoğraflamaya çalışıyor, doğanın bize sunduğu nimetlerden faydalanıyoruz. Burası kuş fotoğrafçılarının güzel çekim yapabilecekleri nadir bir bölge." ifadelerini kullandı.

Yörede yaşayan Bülent Tatır ise "Burası bizim kuş cennetimiz. Buraya yaz kış değişik türde kuşlar geliyor. Gölümüz, baharda artan sular ve kuşlarla daha da güzelleşiyor." dedi.

Fotoğrafçılardan Memduh Ekici, her mevsim gittikleri Akgöl'de değişik saatlerde fotoğraf çalışması yapmanın keyfini yaşadıklarını dile getirdi.

Doğaseverlerden Ereğli Dağcılık ve Spor Kulübü üyelerinden Oğuz Özsarı da gruplarıyla her sene birkaç kez Akgöl'de doğa yürüyüşü yaptıklarına değinerek, "Her gittiğimizde doğa bizi farklı sürprizlerle karşılıyor. Burada kendimizi çok huzurlu ve mutlu hissediyoruz. Stresten uzaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.