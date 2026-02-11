Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti
Prof. Dr. Özlenen Özkan, AA Antalya Bölge Müdürlüğü'ne yaptığı ziyarette üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel kitabı takdim etti.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ziyarette, üniversitenin çalışmalarını anlatan Özkan, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ve çalışanlarla sohbet etti.
Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özkan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına özel hazırlanan "YILLIK 1923" kitabını, Özkan da Yıldırım'a üniversite bünyesinde üretilen doğal ürünlerden takdim etti.
Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe - Güncel