Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özkan, öğrencilerle buluştu

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğrencilerle bir araya geldi.

Özkan, Döşemealtı'nda bulunan özel bir kolejin kampüsünü ziyaret etti.

Ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya geldiği söyleşide konuşan Özkan, kariyer planlama, tıp eğitimi ve Akdeniz Üniversitesi'nin yürüttüğü bilimsel çalışmalar üzerine öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Kendi eğitim hayatından ve cerrahlık deneyimlerinden örnekler veren Rektör Özkan, öğrencilere sevdikleri işi yapmalarını tavsiye etti.

Öğrencilere mesleğin zorluklarını ve etik boyutlarını anlatan Özkan, "Başarının anahtarı çok çalışmak. Dünyanın en zeki insanı da olsanız, çok çalışmadan ve emek vermeden kalıcı bir başarı elde edilemez. Biz etik tarafta durarak, hastanın yararını gözeterek bu yolda ilerliyoruz." dedi.

Başarısının sırrını hastalarıyla kurduğu duygusal bağa dayandıran Özkan, hastalarını anne,baba ve kardeşi gibi gördüğünü dile getirdi.

Günlerce baş uçlarında beklediği hastalar olduğunu anlatan Özkan, bunun da kendine sadece tıbbı değil, hayatı öğrettiğini kaydetti.

Söyleşi sonunda okul kurucuları Hüseyin Sarı ve Kadir Sarı tarafından Prof. Dr. Özlenen Özkan'a teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA / Bahriye Yıldırım
