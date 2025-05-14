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Akdeniz Üniversitesi'nde Üzüntü: Prof. Dr. Coşkun Usta Hayatını Kaybetti

Akdeniz Üniversitesi'nde Üzüntü: Prof. Dr. Coşkun Usta Hayatını Kaybetti
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Antalya'da, Kovid-19 sürecinde önemli çalışmalara imza atan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta, enfeksiyon nedeniyle hayatını kaybetti. Onun için düzenlenen veda töreninde ailesi, öğrencileri ve meslektaşları gözyaşı döktü.

Antalya'da hayatını kaybeden Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Coşkun Usta'nın cenazesi, toprağa verildi.

Kovid-19 sürecinde insanların virüsten korunması, bağışıklık sistemini güçlü tutması için önemli yayınlar gerçekleştiren ve birçok alanda bilimsel çalışmaları bulunan Usta, görev yaptığı fakültede 58 yaşında hayatını kaybetti.

Enfeksiyon sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Usta için Tıp Fakültesi Dekanlık binasında veda töreni düzenlendi. Programa katılan ailesi, öğrencileri, asistanları ve meslektaşları gözyaşı döktü.

Evli ve iki çocuk babası Usta'nın cenazesi, daha sonra Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yaptığı konuşmada, akademiye, bilime ve öğrencilerine adanmış bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Usta'nın çok sevilen bir hoca olduğunu anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Akciğer enfeksiyonu nedeniyle yatırmıştık ama maalesef çok hızlı şekilde kaybettik. Acaba Kovid olabilir mi diye baktık ancak Kovid bulunamadı. Virüs çok hızlı seyretti. Altta yatan herhangi bir nedene de rastlayamadık. Biz de çok şaşkınız, bazen böyle nedenini bilemediğimiz enfeksiyonlar olabiliyor. Çok mücadele ettik ama Coşkun hocamızı kaybettik. Hayata çok bağlı birisiydi, çok neşeli, her şeye çok pozitif bakan biriydi. Pozitif bakışından dolayı insanlar onu çok seviyordu. Şaşkınız, ölümünün altında yatan bir hastalığı da yoktu, sağlıklı yaşıyordu. Anlam veremediğimiz ciddi bir enfeksiyonla hocamızı kaybettik."

"Kendisini sağlıklı yaşama adamıştı"

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol ise Usta'nın 20 yıldır görevini hiç aksatmadığını, iz bırakan bir bilim insanı olduğunu vurguladı.

Usta'nın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döken kardeşi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Usta ise ağabeyinin duayen akademisyen olduğunu, hep izinden gittiğini söyledi.

İkisinin de tıp alanında eğitim aldıklarını anlatan Usta, "Bir yıl arayla ben hep onun peşinden koştum. Ne yaptıysa izinden gittim, bu sefer yetişemedim. Sportmendi, kendisini sağlıklı yaşama adamıştı. Bilgiyi paylaşmayı çok seviyordu. Çok sağlıklı olduğunu düşündüğümüz bir süreçte onu kaybettik." dedi.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Güncel
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