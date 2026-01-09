Haberler

Akdeniz Üniversitesi'nde çocuklar İçin "PKU Dostu Mutfak" atölyesi düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi'nde, Fenilketonüri (PKU) hastalığına sahip çocuklar ve aileleri için uygulamalı bir mutfak atölyesi gerçekleştirildi. Düşük proteinli beslenme üzerine odaklanan etkinlikte, gastronomi öğrencileri ile uzman isimler, hasta çocuklara yönelik beslenme önerileri sundu.

Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen atölye ile Fenilketonüri Hastalığına (PKU) sahip çocuklar ve ailelerine günlük hayata uyarlanabilir beslenme önerileri sunuldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Gönüllüyüz Biz" projesi kapsamında desteklenen "PKU Dostu Mutfak: Düşük Proteinli Beslenme İçin Uygulamalı Eğitim Projesi" gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Adem Arman öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile Çocuk Metabolizma Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ergül Bozacı'nın katkılarıyla PKU hastası çocuklar ve ailelerine yönelik uygulamalı mutfak atölyesi yapıldı.

Gastronomi Bölümü uygulama mutfaklarında gerçekleştirilen atölyede, düşük proteinli ürünler kullanılarak pasta ve hamburger yapımı gösterildi.

Atölyede ürün seçimi, pişirme teknikleri ve güvenli mutfak uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Atölye çalışmasına, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yeşim Şenol, Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörü Prof. Dr. Gül Coşkun Değirmen ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başmüdürü Hatice Yavuz Yüce de katıldı.

