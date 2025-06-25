Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Eğitim Teknolojileri Zirvesi'nde Yer Aldı

Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi'ne katılım sağladı.

Akdeniz Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Teknokentin standı, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

İstanbul'da gerçekleştirilen zirve kapsamında Antalya Teknokentin Genel Müdürü Dr. İbrahim Yavuz, "Yapay Zeka Çağında Teknoparklar" panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

Yavuz, Antalya Teknokentin yapay zeka, eğitim teknolojileri ve girişimcilik alanındaki çalışmalarını, Türkiye genelindeki teknokentlerin yapay zeka odaklı dönüşüm sürecindeki stratejik ve yapısal rollerinin yenilikçi girişimlerin gelişiminde üstlendikleri rolü katılımcılarla paylaştı.