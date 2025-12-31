Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şener'den yeni yıl mesajı

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının önemli olduğunu belirtti.

Yeni yılın dünyada barış, hoşgörü ve ortak sorumluluk bilincinin daha da pekiştiği bir dönem olmasını dileyen Şener, 2026'nın Türkiye'ye sağlık, mutluluk, esenlik ve başarılar getirmesi temennisinde bulundu.