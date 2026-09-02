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Başkan Vekili Beşikci Karaduvar'da Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Vekili Beşikci Karaduvar'da Vatandaşlarla Buluştu
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Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, vatandaşlarla bir araya geldi.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Karaduvar Mahallesi'ni ziyaret eden Beşikci, çok amaçlı taziye evi, muhtarlık ve kültür sanat evini gezdi.

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Beşikci, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, ilçedeki mahallelerin tamamında vatandaşlarla doğrudan ileşim halinde olmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA
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