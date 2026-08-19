Akdeniz'de Başkan Beşikci'den Vatandaş Buluşması
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluşarak talep ve önerilerini dinledi, tarım yolları ve sulama sorunlarının çözümü için talimat verdi.
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Civanyaylağı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre Beşikci, mahalle kıraathanesinde buluştuğu vatandaşlarla sohbet etti.
Burada talep ve önerileri dinleyen Beşikci, mahallede incelemede bulundu.
Beşikci, heyelanlar nedeniyle tarım yollarında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve üreticilerin sulama konusundaki şikayetlerinin çözüme kavuşturulmasına yönelik talimat verdi.
Açıklamada görüşleri aktarılan Beşikci, mahalle sakinlerinin yaşadıkları sıkıntıları çözüme kavuşturmaya devam edeceklerini belirtti.