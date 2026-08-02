Haberler

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Beşikci vatandaşlarla buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Toroslar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin'de Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Toroslar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyenin açıklamasına göre Beşikci, ziyaret ettiği mahalledeki bir kahvehanede vatandaşlarla görüştü.

Beşikci, talep ve sorunları dinledikten sonra mahallede incelemede bulundu, Ayşe ve Birsen Gök kardeşlerin evine konuk oldu.

Gelen talepler doğrultusunda mahalledeki futbol sahası ve 2 parkta yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beşikci, her mahalleyi gezeceklerini belirterek, sorunlara çözüm üretmek için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı

Şarkıcı Zara yeniden öğrenci oldu: Okuduğu bölüm herkesi şaşırttı
Cizre’de termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı

Termometre 49 dereceyi gösterdi, caddeler boş kaldı
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa etti
İstanbul'da Caddebostan plajında tartışma yaratan görüntü

İstanbul'da tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü
Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber

Otomobilde uyuyakalan minik Muhammed'ten acı haber