Akdeniz Kaymakamı'ndan 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı

Güncelleme:
Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerin toplum için önemini vurgulayan bir mesaj yayımladı. Şener, öğretmenlerin ülkenin geleceğini inşa eden önemli aktörler olduğunu belirtti.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şener, mesajında öğretmenliğin, toplumun geleceğini inşa eden en saygın mesleklerden biri olduğunu belirtti.

Geleceğin teminatı olan çocukları yetiştiren öğretmenlerin, ülkenin aydınlık yarınlarının mimarları olduğunu kaydeden Şener, şu ifadeleri kullandı:

"Bir çocuğun hayatına dokunmanın, bir gencin ufkunu açmanın paha biçilmez bir değer olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle çalışan öğretmenlerimiz, toplumun her alanında ilerlemenin ve kalkınmanın da en güçlü aktörleridir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevi başında olan tüm öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
