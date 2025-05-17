Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Anamur'da Ziyaretler Yapıldı

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Anamur'da Ziyaretler Yapıldı
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Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Anamur'da Kaymakam Bozdemir ve Cumhuriyet Başsavcısı Çatlı'yı ziyaret ederek ilçenin tarım ve turizmi hakkında bilgi aldı.

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Başkanı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri Anamur ilçsinde ziyaretlerde bulundu.

Başkan Coşkun ve yönetim kurulu üyeleri, Anamur Kaymakamı Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Kaymakam Bozdemir, ziyarette ilçenin coğrafi yapısı, tarım ve turizmi hakkında bilgiler verdi.

Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı'yı da makamında ziyaret eden heyet, federasyon çalışmaları hakkında bilgiler vererek gazetecilik mesleği ve çalışma koşulları ile ilgili sohbet etti.

Kaynak: AA / İbrahim Polat - Güncel
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