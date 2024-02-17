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Akdeniz'de Oluşan 2 Hortum Görüntülendi

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Hatay'da etkili olan yağış sonrası Akdeniz'de oluşan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendi. Hortumlar kısa sürede etkisini kaybederek herhangi bir hasara neden olmadı.

Akdeniz'de oluşan 2 hortum böyle görüntülendi

HATAY - Hatay'da etkili olan yağış sonrası Akdeniz'de oluşan 2 hortum cep telefonuyla görüntülendil.

Hatay'da sabah saatlerinden itibaren başlayan yağışlı hava etkisini hissettirmeye devam ediyor. Samandağ ilçesi, Meydan ve Kapısuyu Mahallelerinde etkili olan yağışların ardından Akdenizde hortum oluştu. Akdenizde oluşan hortumlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cep telefonlarına yansıyan hortumlar, herhangi bir hasara neden olmadan kısa sürede etkisini kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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