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Akdeniz'de her yıl 36 milyona varan kuş yasa dışı öldürülüyor ya da yakalanıyor

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OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, göçmen kuşların korunması için ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. Yavuz, Akdeniz'de her yıl 36 milyona varan kuşun yasa dışı öldürüldüğünü ya da yakalandığını aktardı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, göçmen kuşların korunması için tüm göç yolu boyunca ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Yavuz, Dünya Göçmen Kuşlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, BirdLife International, EuroNatur ve Tour du Valat'ın yaptığı araştırmalara göre, Akdeniz havzasında göçmen kuşların yasa dışı öldürülmesi ve yakalanmasının ciddi boyutlara ulaştığının ortaya konulduğuna dikkati çekti.

BirdLife International ve EuroNatur tarafından "Kuşların Yasa Dışı Öldürülmesi" raporunun hazırlandığını aktaran Yavuz, "Akdeniz'de her yıl 36 milyona varan kuş yasa dışı yollarla ya öldürülüyor ya da yakalanıyor. Akdeniz havzasındaki 46 ülkenin yüzde 83'ü, kuşların yasa dışı öldürülmesini ve yakalanmasını 2030 yılına kadar en az yüzde 50 azaltmayı hedefleyen Roma Stratejik Planı kapsamında gerekli önlemleri henüz hayata geçirmedi. Uluslararası kuruluşlar olarak yasal boşlukların giderilmesi, bilimsel izleme çalışmalarının güçlendirilmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve ülkeler arasında daha etkili işbirliği sağlanması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Göçmen kuşların korunmasının tek bir ülkenin alacağı önlemlerle mümkün olamayacağına işaret eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Türkiye, Avrupa, Asya ve Afrika arasında uzanan önemli kuş göç yolları üzerinde bulunuyor. Göçmen kuşların yaşamlarını sürdürebilmeleri için üreme, göç ve kışlama alanlarının tamamında etkili koruma önlemlerinin alınması gerekir. Özellikle göç sırasında kullanılan sulak alanları kuşların dinlenmeleri, beslenmeleri ve yolculuklarına devam edebilmek için gerekli enerjiyi depolamaları açısından hayati önem taşıyor. Göçmen kuşların korunmasında yasa dışı avcılığın ve kuş yakalamanın önlenmesi kadar doğal yaşam alanlarının korunması da önemlidir. Göçmen kuşlar siyasi sınırları tanımıyor. Bir ülkede korunan bir kuş, göç yolculuğu sırasında geçtiği başka bir ülkede yasa dışı avcılık veya yakalama nedeniyle yaşamını kaybedebiliyor. Bu nedenle göçmen kuşların korunması, tüm göç yolu boyunca ülkelerin ortak sorumluluk üstlenmesini gerektiriyor."

Türkiye'nin, Kızılırmak Deltası gibi önemli konaklama alanlarında yürütülen bilimsel izleme çalışmalarının kuşların ekolojik gereksinimlerini anlamak ve etkili koruma önlemleri geliştirmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Yavuz, bir ülkede sağlanan koruma başarısının ancak aynı göç yolu üzerindeki diğer ülkelerde de benzer önlemlerin alınmasıyla kalıcı hale gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA
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