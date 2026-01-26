BM: Orta Akdeniz'de son 10 günde düzensiz göçmen taşıyan tekneler ölümcül kazalara karıştı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), "Son 10 günde birkaç teknenin ölümcül kazalara karıştığı düşünülüyor. Elde edilen ön bilgiler, yüzlerce kişinin denizde kayıp veya ölü olabileceği yönünde." ifadelerini kullandı.

IOM, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son günlerde Orta Akdeniz'de meydana gelen ve IOM'un şu anda doğrulamaya çalıştığı çok sayıda ölümcül gemi kazası raporlarından derin endişe duyduğu belirtilen açıklamada, "Son 10 günde birkaç teknenin ölümcül kazalara karıştığı düşünülüyor. Elde edilen ön bilgiler, yüzlerce kişinin denizde kayıp veya ölü olabileceği yönünde. Şiddetli hava koşulları arama ve kurtarma operasyonlarını önemli ölçüde engelledi." ifadeleri yer aldı.

Yaşanan bu kazaların, uluslararası toplumun bu suç ağlarını ortadan kaldırmak ve daha fazla can kaybını önlemek için çabalarını yoğunlaştırmasının acil ihtiyacını ortaya koyduğu da açıklamada yer aldı.

Açıklamada, "İtalya'nın Lampedusa ile Tunus'un Safakes kentinden hareket eden bir tekneyle ilgili arama ve kurtarma operasyonunun ardından 3 ölüm doğrulandı. Kurbanlar arasında annelerinin verdiği ifadeye göre, karaya çıkmadan kısa bir süre önce hipotermiden ölen bir yaşında ikiz kız çocukları da bulunuyor. Bir erkek de varıştan kısa bir süre sonra hipotermiden öldü. Bu ölümler, bu tehlikeli yolculuklara çıkan insanların karşı karşıya kaldığı aşırı koruma risklerini ve savunmasızlığı bir kez daha vurguluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu olayların, Akdeniz'de son derece şiddetli bir fırtına olan Harry Kasırgası sırasında meydana geldiği belirtilen açıklamada, göçmen kaçakçılığının suç olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sadece 2026 yılının ilk haftalarında, halihazırda kayıp olan tekneler için devam eden aramaların sonucu beklenirken, yüzlerce kişinin kayıp olduğundan endişe ediliyor. Nihai bilanço önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Bu da bu rotanın dünyanın en ölümcül göç koridoru olmaya devam ettiğinin çarpıcı bir hatırlatıcısıdır. Sadece 2025 yılında Orta Akdeniz'de en az 1340 kişi hayatını kaybetti."

Malta'nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın haberine göre, son yıllarda sık kullanılan düzensiz göç rotalarından biri olan Orta Akdeniz'de bir göçmen trajedisi daha yaşanmıştı.

Akdeniz'in Libya ile Malta arasındaki kesiminde düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.