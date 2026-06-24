Akdeniz'de 4,9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de saat 11.25'te 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan ve Muğla'nın Datça ilçesine 189 kilometre mesafede 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 8,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.