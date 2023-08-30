Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosundan 30 Ağustos konseri

Mersin'de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

Mersin'de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

Komutanlığın bando birliği, Marina'da bando Teğmen Rafet Özdemir'in şefliğinde kahramanlık türküleri ve marşları çaldı.

Birliği izleyen çocuklar ve aileleri alkışlarıyla tempo tutarken, bazı vatandaşlar da Türk bayraklarını salladı.