Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı'nda Yeşilay'dan Bilgilendirme Etkinliği

Yeşilay Erzurum Şubesi, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve KOAH Günü dolayısıyla düzenlediği etkinlikte, kadınlara tütün bağımlılığı ve zararlı etkileri hakkında bilgi verdi.

Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Günü nedeniyle, Yeşilay Erzurum Şubesi gönüllüleri bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında gönüllüler, Erzurum Şehir Hastanesi'ndeki anne otelinde kadınlarla bir araya geldi.

Türkiye bağımlılıkla mücadele uygulayıcı eğitmeni Aleyna Kaya tarafından, bağımlı olma nedenleri, tütün ve zararları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Sosyal hizmetler uzmanı Ömer Aksoy ise Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) hakkında bilgiler vererek, Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadeledeki çalışmalarını anlattı.

Annelere hediyeler de takdim eden gönüllüler, müzik dinletisinin ardından Göğüs Hastalıkları Servisinde yatan hastaları da ziyaret ederek, bilgilendirici broşürler dağıttı.

Kaynak: AA / Tevhid Furkan Nehri - Güncel
