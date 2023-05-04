Akçaşehir Jandarma Karakolu açıldı

Karaman'da Akçaşehir Jandarma Karakolu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi'ndeki karakolun açılışında İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya karakol hakkında bilgi verdi.

Açılışta konuşan Vali Tuncay Akkoyun, özellikle son yıllarda Akçaşehir'de devletin verdiği desteklerle tarım, hayvancılık ve diğer alanlarda ciddi kazanımlar elde edildiğini vurguladı.

Jandarma Karakol Komutanlığının, Akçaşehir'de daha huzurlu ve güvenli bir ortamın tesis edilmesine çok büyük katkılar sağlayacağını belirten Akkoyun, "Bizler sizlerin huzurlu ve mutlu olması için gayret ediyoruz, gayret etmeye devam edeceğiz inşallah. Devletimiz her zaman vatandaşının emrindedir." dedi.

Daha sonra Vali Akkoyun açılışı yapılan karakolda incelemelerde bulunarak, karakol ziyaret defterini imzaladı.