Akçakoca Lisesi Öğrencileri Yıl Sonu Sergisi Düzenledi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bulunan Akçakoca Lisesi öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi. Sergide, öğrencilerin el sanatları, heykel, resim ve giyim alanında tasarladığı ürünler sergilendi. Sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde lise öğrencileri tarafından yıl sonu sergisi düzenlendi.
Akçakoca Lisesi tarafından Merkez Camisi önünde gerçekleştirilen serginin açılışına, Kaymakam Mustafa Can, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Katılımcılar, öğrencilerin el sanatları, heykel, resim ve giyim alanında tasarladığı ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Sergi, 2 gün boyunca ziyaret edilebilecek.