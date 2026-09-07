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Akçakoca’da TIR ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı

Akçakoca’da TIR ile patpat çarpıştı: 4 ölü, 9 yaralı
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DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde TIR ile ‘patpat’ olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde TIR ile 'patpat' olarak adlandırılan tarım aracının çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Akçakoca-Alaplı kara yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile patpatın çarpışması sonucu TIR yoldan çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede ilk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karayolunda trafik akışı kontrollü sağlanırken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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