Düzce'de sahilde paramotorun çarptığı 3 kişi yaralandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Kemos Plajı'nda paramotor kalkış yaparken kontrolünü kaybederek sahilde güneşlenen 3 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, paramotor sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde paramotorun kalkış yaparken sahilde güneşlenenlere çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Kemos Plajı'nda paramotorla uçuş yapmak isteyen bir kişi, kalkış yaparken aracın kontrolünü kaybetti.
Paramotorun sahildeki vatandaşlara çarpması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahaleleri sahilde yapıldıktan sonra Akçakoca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emniyete götürülen paramotor sürücüsü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.