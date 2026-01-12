Düzce'nin Karadeniz kıyısında kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar denizde dalga boyunu 3 metreye kadar yükseltti. Kıyı şeridindeki dalgakıranları zaman zaman aştı. Balıkçılar, teknelerini korumak için önlemler aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Rüzgar nedeniyle boyu 3 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Bazı balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
