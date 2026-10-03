Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar 4 metreye yaklaşıp dalgakıranları aştı

Akçakoca'da kuvvetli rüzgar nedeniyle dalgalar 4 metreye yaklaşıp dalgakıranları aştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi; boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar zaman zaman kıyıdaki dalgakıranları aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Karadeniz'e kıyısı bulunan ilçede kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Şiddetli rüzgarda boyu 4 metreye yaklaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki dalgakıranları aştı.
Olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılamayan balıkçılardan bazıları, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.
Kaynak: AA