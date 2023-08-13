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Akçakoca'da Denize Giriş Yasaklandı

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DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, bugün olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Olumsuz deniz/hava şartları nedeniyle yarın (13.08.2023) ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz'

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, bugün olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Olumsuz deniz/hava şartları nedeniyle yarın (13.08.2023) ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayşenur Yaman - Güncel

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