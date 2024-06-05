Akçakoca'da denizde fenalaşan vatandaş balıkçı teknesiyle kurtarıldı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denize giren Ferhat K'nin fenalaşması üzerine kıyıdaki vatandaşlar, balıkçı teknesiyle bölgeye giderek onu kurtardı. Ferhat K'nin sağlık durumu iyi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde denizde fenalaşan vatandaş, balıkçı teknesiyle kurtarıldı.
Melenazğı köyü mevkisinden denize giren Ferhat K'nin (35) fenalaştığını fark eden kıyıdaki vatandaşlar, balıkçı teknesiyle bölgeye gitti.
İki kişi tarafından tekneye alınarak kıyıya getirilen Ferhat K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.