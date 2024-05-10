Akçakoca'da camide rahatsızlanan kişiye sağlık personeli müdahale etti
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde camide rahatsızlanan bir kişiye yanında namaz kılan sağlık personeli ilk müdahalede bulundu. Sefer Ö.'nün durumu değerlendirilerek 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde camide rahatsızlanan kişiye yanında namaz kılan sağlık personeli ilk müdahalede bulundu.
Cuma namazı kılmak için Akçakoca Merkez Camisi'ne gelen Sefer Ö. (65) namaz kılarken bir anda rahatsızlandı.
Sefer Ö'nün yanında namaz kılan doktor, anestezi teknikeri ve hemşire, durumu fark ederek müdahalede bulundu.
Sağlık personeli kalp krizi geçirdiğini değerlendirdikleri Sefer Ö'ye damar yolu açarak, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.
Camiye gelen ekipler, Sefer Ö'yü Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Sefer Ö'ye 1 hafta önce anjiyo yapıldığı, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.