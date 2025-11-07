Akçakale'de Yayanın Ölümüne Neden Olan Sürücü Yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, yol kenarında cesedi bulunan A.Y.'ye çarpıp kaçan sürücü A.D. jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda sürücünün kimliği belirlendi.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yayanın ölümüne neden olan sürücü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen "faili meçhul kasten öldürme olayının aydınlatılması" çalışmaları kapsamında, Akçakale'de 6 Kasım'da yol kenarında cesedi bulunan A.Y'nin, bir aracın çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonrası, aracın sürücüsünün A.D. olduğu belirlendi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda A.D. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel