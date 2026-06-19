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Şanlıurfa'da ruhsatsız tedavi merkezi işleten kişiye adli işlem yapıldı

Şanlıurfa'da ruhsatsız tedavi merkezi işleten kişiye adli işlem yapıldı
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız bel fıtığı ve kırık-çıkık tedavisi yapan iş yerine jandarma operasyon düzenledi. Çok sayıda tıbbi malzeme ve bitkisel ilaç ele geçirilirken, işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde ruhsatsız tedavi merkezine yapılan operasyonda 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede ruhsatsız olarak bel fıtığı ile kırık-çıkık tedavisi yaptığı belirlenen iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, çok sayıda tıbbi materyal, tedavi aparatı ve bitkisel ilaç ele geçirildi.

Yakalanan işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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