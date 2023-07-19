Akçakale'de çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde iki aile mensupları arasında çıkan silah, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Ekinyazı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede tanınan Hubeti ve Ubade ailelerine mensup kişiler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile mensuplarının da katılmasıyla büyüyen tartışma taş, silah ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Önay (35), doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Tedaviye alınan diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Ölüm haberine alan Önay ailesinin yakınları kavgaya karışan tarafların ev ve arabalarını ateşe verdi. Kavga nedeniyle jandarma ve polis mahallede yeni bir olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Jandarma kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.