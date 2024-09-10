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Akçakale'de Bulunan Altınlar Sahibine Teslim Edildi

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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaş bulduğu 2 tam ile 1 çeyrek altını sahibine teslim etti. Altınları bulan vatandaş, belediyeye başvurarak sahibine ulaşılmasını istedi. Altınların sahibi belirlendikten sonra altınlar sahibine teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir vatandaş bulduğu 2 tam ile 1 çeyrek altını sahibine teslim etti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı'nda fırından ekmek almaya gelen Halil Yeken, yerde 2 tam ile 1 çeyrek altın buldu.

Yeken, Akçakale Belediyesi'ne başvurarak bulduğu altınları sahibine uluşmak için anons yapılmasını istedi.

Akçakale Belediyesince yapılan anonsla altın sahibinin Ebru Kuyucu olduğunu belirlendi.

Halil Yeken, bulduğu altınları belediyeye gelen sahibine teslim etti.

Altınları sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Yeken, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Altının sahibi Kuyucu ise kaybettiği altınlarını bulamadığını belirterek, "Anonsu duyduk sağ olsun abimiz bulmuş bize teslim etti, çok mutluyuz. Allah hep böyle insanlarla karşılaştırsın, kendisine teşekkür ederim." dedi.

Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan da bulduğu altınları sahibine ulaştıran vatandaşı davranışından dolayı tebrik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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