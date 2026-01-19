Haberler

Şanlıurfa'da tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldüren kişi yakalandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle öldüren M.R.T. gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, mısır tarlasında yakalandı.

İddiaya göre, Kırsal Büyücek Mahallesi'nde M.R.T. (22), kuzeni İ.H.T. (25) ile arazi anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada M.R.T, kuzeni İ.H.T'ye av tüfeğiyle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İ.H.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İ.H.T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli M.R.T'yi saklandığı mısır tarlasında yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
